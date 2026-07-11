Ruba in due hotel, tradito dalle telecamere

gli agenti hanno raccolto la denuncia del titolare, che aveva notato una finestra forzata e si era accorto della sparizione di circa 450 euro

Un'indagine lampo della Polizia ha permesso di individuare il presunto autore di due furti commessi a Ischia ai danni di attività commerciali e di un'automobile in sosta. Gli agenti del Commissariato di Ischia hanno denunciato un 49enne, già noto alle forze dell'ordine anche per precedenti specifici, con l'accusa di furto. Il primo episodio risale alla notte tra lunedì e martedì, quando i poliziotti sono intervenuti in via Baldassarre Cossa dopo una segnalazione relativa a un furto all'interno di un esercizio commerciale.



Giunti sul posto, gli agenti hanno raccolto la denuncia del titolare, che aveva notato una finestra forzata e si era accorto della sparizione di circa 450 euro custoditi all'interno dell'attività.



Immediatamente sono scattati gli accertamenti investigativi. Attraverso l'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, gli operatori sono riusciti a ricostruire gli spostamenti del presunto responsabile e a identificarlo.



Il 49enne è stato successivamente rintracciato a bordo di un motociclo nel territorio di Casamicciola. Gli ulteriori controlli hanno consentito agli investigatori di collegarlo anche a un secondo episodio.



Dagli accertamenti è infatti emerso che l'uomo sarebbe responsabile anche di un altro furto commesso la domenica precedente all'interno di un'autovettura parcheggiata nei pressi di un'altra attività commerciale dell'isola. In quell'occasione sarebbe stata sottratta la somma di 60 euro.



Alla luce degli elementi raccolti, il 49enne è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Proseguono gli approfondimenti degli investigatori per verificare eventuali ulteriori episodi riconducibili alla sua attività.