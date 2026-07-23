Rifiuti pericolosi, chiusa officina

Oltre ai profili penali, i controlli hanno fatto emergere anche diverse irregolarità amministrative

Un'officina meccanica completamente abusiva è stata sequestrata dalla Polizia Provinciale di Caserta nel territorio di Orta di Atella, nell'ambito di un'attività di controllo finalizzata al contrasto delle violazioni ambientali e delle attività svolte in assenza delle necessarie autorizzazioni. Nel corso dell'ispezione, gli agenti hanno denunciato il titolare dell'attività, un uomo di 60 anni, ritenuto responsabile di presunte violazioni della normativa ambientale. Gli accertamenti hanno inoltre consentito di rilevare una gestione illecita di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, che sarebbero stati stoccati e trattati senza il rispetto delle disposizioni previste dalla legge.



L'intervento ha portato al sequestro dell'intera officina e dell'area interessata, al fine di impedire la prosecuzione dell'attività e consentire gli ulteriori approfondimenti investigativi.



Oltre ai profili penali, i controlli hanno fatto emergere anche diverse irregolarità amministrative, con la contestazione di sanzioni per un importo complessivo superiore ai 10mila euro.



L'operazione si inserisce nell'ambito delle attività di vigilanza svolte dalla Polizia Provinciale per contrastare i reati ambientali e il fenomeno delle attività produttive abusive, con particolare attenzione alla corretta gestione dei rifiuti e alla tutela del territorio. Sono in corso ulteriori verifiche da parte delle autorità competenti per accertare eventuali ulteriori responsabilità.