Riecco un nuovo anticiclone al Sud, si arriva a 38 gradi

Gli esperti invitano comunque alla prudenza, ricordando che si tratta di una tendenza meteorologica ancora suscettibile di variazioni

Dopo la breve parentesi di maltempo che ha interessato diverse regioni italiane, l'estate è pronta a riprendersi la scena. Le ultime elaborazioni dei modelli meteorologici indicano infatti il ritorno dell'anticiclone africano, che già dal primo weekend di luglio riporterà condizioni di tempo stabile, cielo prevalentemente sereno e un deciso aumento delle temperature su gran parte della Penisola. La fase instabile che ha portato temporali e un temporaneo calo termico sembra quindi destinata a esaurirsi rapidamente. L'espansione dell'alta pressione favorirà un nuovo rialzo delle colonnine di mercurio, con valori che torneranno diffusamente sopra la media del periodo, soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.



Le zone che dovrebbero registrare le temperature più elevate saranno la Sardegna, la Sicilia, la Puglia, la Basilicata e la Calabria, dove nelle aree interne si potranno raggiungere e, localmente, superare i 36-38 gradi. Caldo intenso anche nelle vallate interne del Lazio e della Toscana, con massime che potrebbero oltrepassare i 35 gradi nelle ore più calde della giornata.



Anche il Nord tornerà a fare i conti con l'afa. In Pianura Padana le temperature massime si attesteranno intorno ai 34-35 gradi, ma sarà soprattutto l'elevato tasso di umidità ad aumentare la sensazione di caldo, rendendo il clima particolarmente pesante.



Tra le città che potrebbero risentire maggiormente della nuova ondata di calore figurano Milano, Bologna, Firenze, Roma, Perugia e Napoli. Nei grandi centri urbani, infatti, oltre alle elevate temperature diurne, si faranno sentire anche gli effetti delle cosiddette "notti tropicali", con valori minimi che potrebbero non scendere sotto i 20-24 gradi, rendendo più difficile il raffrescamento degli ambienti.



Secondo le attuali previsioni, il picco dell'ondata di calore potrebbe essere raggiunto tra l'inizio e la metà della prossima settimana, quando su gran parte del Paese le temperature oscilleranno tra i 33 e i 36 gradi, con punte prossime ai 38 gradi nelle aree interne del Centro-Sud.



Gli esperti invitano comunque alla prudenza, ricordando che si tratta di una tendenza meteorologica ancora suscettibile di variazioni. Piccoli spostamenti dell'anticiclone potrebbero infatti modificare l'intensità e la distribuzione del caldo. Al momento, tuttavia, lo scenario più probabile resta quello di una nuova fase stabile e decisamente estiva, destinata a riportare afa e temperature elevate su gran parte dell'Italia.