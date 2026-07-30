Riaperta la Statale in Costiera dopo il crollo

La riapertura completa è stata resa possibile grazie al completamento della prima fase degli interventi di consolidamento

Buone notizie per automobilisti, pendolari e turisti diretti verso la Costiera Amalfitana. Dopo i lavori urgenti di messa in sicurezza del costone roccioso che sovrasta la Strada Statale 163 Amalfitana, torna completamente percorribile il tratto interessato dagli interventi in località Tordigliano, nel territorio comunale di Vico Equense. Nella giornata di oggi, giovedì 30 luglio, sarà infatti eliminato il senso unico alternato istituito nei giorni scorsi, consentendo il ripristino della normale viabilità lungo uno dei collegamenti più importanti e frequentati della penisola sorrentina, soprattutto durante la stagione estiva.



Completati gli interventi sul costone



La riapertura completa è stata resa possibile grazie al completamento della prima fase degli interventi di consolidamento eseguiti dai soggetti privati competenti sul costone roccioso adiacente alla carreggiata, all'altezza del chilometro 9,700 della Statale 163.



Già nella giornata di ieri la situazione era migliorata con il ripristino della circolazione a senso unico alternato, una soluzione provvisoria adottata per consentire il transito dei veicoli in condizioni di sicurezza mentre proseguivano le ultime lavorazioni.



Via il senso unico alternato



Secondo quanto comunicato ad Anas dai soggetti incaricati degli interventi, nel corso della mattinata saranno ultimate le operazioni di completamento sulla rete paramassi e gli ultimi lavori di rifinitura.



Una volta concluse queste attività, non saranno più necessarie limitazioni al traffico e la strada tornerà interamente disponibile in entrambe le direzioni di marcia.



Un'arteria strategica per la Costiera



La Statale Amalfitana rappresenta una delle principali vie di collegamento tra la penisola sorrentina e la Costiera Amalfitana, percorsa quotidianamente da residenti, lavoratori e migliaia di visitatori, soprattutto nei mesi estivi.



Il ripristino della piena viabilità consentirà di alleggerire i disagi registrati negli ultimi giorni, quando le restrizioni al traffico avevano provocato rallentamenti e code lungo l'intero tratto interessato.



La conclusione delle opere di messa in sicurezza restituisce quindi piena funzionalità a un'infrastruttura fondamentale per la mobilità del territorio, garantendo il transito in condizioni di maggiore sicurezza sia per gli automobilisti sia per i mezzi del trasporto pubblico.