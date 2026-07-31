Restyling dell'istituto alberghiero a Pomigliano, c'è la prima pietra

La nuova sede sarà dotata di aule moderne, laboratori professionali di cucina e spazi dedicati alla formazione

Sono ufficialmente partiti i lavori di riqualificazione che porteranno, dal prossimo anno scolastico, all'apertura del nuovo polo dell'Istituto Alberghiero "Ugo Tognazzi" a Pomigliano d'Arco. L'intervento nasce dalla collaborazione tra il Comune e la Città Metropolitana di Napoli, che ha stanziato oltre 400 mila euro per l'adeguamento degli spazi della scuola Buonpensiero. Il progetto prevede anche il recupero di locali finora inutilizzati, tra cui l'ex casa del custode, recentemente liberata e destinata a nuova funzione pubblica nell'ambito della riqualificazione del plesso scolastico nel quartiere Partenope.



La nuova sede sarà dotata di aule moderne, laboratori professionali di cucina e spazi dedicati alla formazione, con l'obiettivo di offrire agli studenti un percorso didattico altamente qualificato senza dover lasciare la città.



L'arrivo dell'Istituto Alberghiero punta inoltre a rafforzare il legame tra scuola e mondo del lavoro, grazie a una collaborazione tra gli assessorati all'Istruzione e al Commercio che coinvolgerà ristoranti, attività commerciali e operatori del settore.



"L'avvio dei lavori rappresenta il primo passo concreto verso un obiettivo perseguito con convinzione: offrire ai nostri giovani un'opportunità formativa di eccellenza senza costringerli a lasciare Pomigliano", ha dichiarato l'assessore all'Istruzione Giovanni Russo, sottolineando l'importanza dell'investimento sul capitale umano e sullo sviluppo del territorio.



Per l'assessore al Commercio Marianna Manna, la nuova scuola sarà "un valore aggiunto per l'intero sistema economico cittadino", favorendo la nascita di una rete stabile tra formazione e imprese e creando nuove opportunità occupazionali per i giovani del territorio.