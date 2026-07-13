Rapinatore dei Paesi Vesuviani catturato in Calabria

Al termine delle formalità di rito, il condannato è stato trasferito nella Casa Circondariale di Vibo Valentia

Dovrà scontare una condanna definitiva a 7 anni, 11 mesi e 2 giorni di reclusione per una serie di rapine commesse tra il 1° e il 15 marzo nei comuni di Sant'Anastasia, Cercola e Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. I Carabinieri della Stazione di Mileto hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola nei confronti di un uomo che si trovava già agli arresti domiciliari. Al termine delle formalità di rito, il condannato è stato trasferito nella Casa Circondariale di Vibo Valentia, dove sconterà la pena stabilita con sentenza definitiva.



Nel corso di un'altra operazione, i Carabinieri della Compagnia di Tropea, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 53 anni, residente a Rombiolo, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



L'intervento è scattato dopo un'attività di osservazione che ha consentito ai militari di documentare la cessione di due dosi di cocaina a un acquirente, successivamente segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.



La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare 15,70 grammi di cocaina, altri 3 grammi della stessa sostanza già suddivisi in otto dosi pronte per la vendita, 700 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio e un bilancino di precisione.



In un primo momento il 53enne è stato posto agli arresti domiciliari. Dopo la convalida dell'arresto, il giudice ha disposto nei suoi confronti la sostituzione della misura con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.