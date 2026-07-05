Ragazzo si tuffa da un pontile e muore

Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo vano

Tragedia nel pomeriggio di ieri sul pontile di Ostia, sul litorale romano, dove un giovane ha perso la vita a seguito di un drammatico incidente avvenuto in mare. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe lanciato dal pontile per un tuffo che si è però trasformato in tragedia, a causa di un violento impatto che gli avrebbe provocato un grave trauma cranico. Le condizioni del giovane sono apparse immediatamente critiche. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo vano e per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.



Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme ai carabinieri e alla Capitaneria di Porto, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare tutte le circostanze del caso.



L’area del pontile è stata temporaneamente messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso e le verifiche delle autorità competenti. Le indagini proseguono per chiarire con esattezza cosa sia accaduto nelle fasi immediatamente precedenti all’impatto.