Ragazzina coinvolta in un incidente, è grave al Cardarelli

La giovane ha riportato un politrauma ed è attualmente ricoverata nel reparto di Neurochirurgia, dove resta sotto stretta osservazione

Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri ad Afragola, dove una ragazza di 17 anni è rimasta seriamente ferita dopo uno scontro tra uno scooter e un'autovettura. La giovane, che viaggiava come passeggera sul mezzo a due ruote, è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli di Napoli. L'allarme è scattato poco dopo l'incidente e ha richiesto l'intervento dei carabinieri, giunti successivamente al Cardarelli per raccogliere i primi elementi utili alla ricostruzione della vicenda.



Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, lo scooter sul quale viaggiava la minorenne si sarebbe scontrato con un'automobile in via Benedetto Croce, ad Afragola. Le cause dell'impatto sono ancora al vaglio degli investigatori.



Dopo il violento incidente, la 17enne è stata trasportata in un primo momento al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra. Considerata la gravità delle lesioni riportate, i medici hanno disposto il successivo trasferimento all'ospedale Cardarelli di Napoli.



La giovane ha riportato un politrauma ed è attualmente ricoverata nel reparto di Neurochirurgia, dove resta sotto stretta osservazione. I sanitari hanno emesso una prognosi riservata.



Illesi, invece, sia il conducente dello scooter sia quello dell'autovettura coinvolta nello scontro.



I carabinieri della Compagnia di Casoria stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Saranno determinanti i rilievi eseguiti sul luogo dello schianto e le testimonianze raccolte nelle ore successive al sinistro.