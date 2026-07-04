Ragazza napoletana porta via 70mila euro ad un anziano

la giovane avrebbe agito insieme ad altri complici

Una 23enne residente a Napoli è stata arrestata dai carabinieri di Monte Sant'Angelo con le accuse di truffa aggravata e rapina impropria dopo aver tentato di impossessarsi di gioielli e monete d'oro per un valore di circa 70mila euro ai danni di un'anziana. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la giovane avrebbe agito insieme ad altri complici nell'ambito della cosiddetta "truffa del finto carabiniere". La vittima, un'ultraottantenne, sarebbe stata contattata telefonicamente da un uomo che, fingendosi un maresciallo dell'Arma, le avrebbe prospettato una falsa vicenda giudiziaria legata a un presunto veicolo coinvolto in una rapina.



Dopo averla convinta con una serie di raggiri e finte videochiamate, alla porta dell'abitazione si sarebbe presentata la 23enne, qualificandosi come incaricata dell'autorità giudiziaria per ritirare i preziosi di famiglia, che sarebbero stati sottoposti a presunti controlli.



Il piano, però, è saltato quando l'anziana si è accorta della truffa. Nel tentativo di fuggire con il bottino, la giovane avrebbe colpito la donna con il sacchetto contenente i gioielli, provocandole alcune lesioni. L'intervento dei carabinieri ha consentito di bloccarla poco dopo e recuperare l'intera refurtiva, successivamente restituita alla proprietaria.



Durante l'udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha confermato la misura cautelare, disponendo però gli arresti domiciliari anziché il carcere, come inizialmente richiesto dalla Procura.



Nel provvedimento, il Gip ha evidenziato la crescente diffusione delle cosiddette "trasferte" criminali, con giovani che si spostano in altre province per mettere a segno truffe ai danni di persone anziane, sottolineando la particolare gravità di reati commessi nei confronti delle fasce più vulnerabili della popolazione.