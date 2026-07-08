Pusher in strada con le dosi a 16 anni

Il giovane aveva inoltre con sé un bilancino elettronico di precisione

Controlli straordinari contro lo spaccio di droga nelle aree più frequentate di Salerno. Il Nucleo Operativo Speciale (Nos) della Polizia Municipale ha messo in campo un servizio mirato tra la Stazione Centrale, via Torretta e il Lungomare Trieste, luoghi considerati particolarmente sensibili per la presenza di fenomeni legati alla microcriminalità e al traffico di sostanze stupefacenti. L'operazione ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di droga e al coinvolgimento di tre persone. Due maggiorenni sono stati fermati durante i controlli e trovati in possesso di modiche quantità di crack e hashish, ritenute destinate esclusivamente al consumo personale. Per entrambi è scattata la segnalazione alla Prefettura, come previsto dalla normativa vigente per i consumatori di sostanze stupefacenti.



Ben diversa, invece, la posizione di un ragazzo di appena 16 anni, la cui situazione ha immediatamente fatto ipotizzare un'attività di spaccio. Durante la perquisizione personale gli agenti hanno rinvenuto circa 83 grammi di hashish, una quantità incompatibile con l'uso personale. Il giovane aveva inoltre con sé un bilancino elettronico di precisione e una somma di denaro ritenuta dagli investigatori presumibilmente riconducibile alla vendita della droga.



Gli accertamenti sono stati quindi estesi all'abitazione del minorenne. Nel corso della perquisizione domiciliare gli operatori del Nos hanno sequestrato ulteriore sostanza stupefacente e diverso materiale utilizzato per la preparazione delle dosi, tra cui strumenti per la pesatura, il taglio e il confezionamento dello stupefacente, elementi che rafforzano l'ipotesi investigativa della cessione a terzi.



Al termine delle verifiche, il 16enne è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, mentre tutta la droga e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro e saranno ora oggetto degli ulteriori accertamenti investigativi.



L'operazione assume particolare rilievo anche alla luce delle numerose segnalazioni arrivate nelle ultime settimane dai residenti di via Torretta, una delle zone interessate dai controlli. I cittadini denunciano da tempo una situazione di crescente degrado, caratterizzata da ritrovi quotidiani di gruppi di giovani, musica ad alto volume, schiamazzi e consumo di alcolici nelle ore pomeridiane e serali.



Secondo quanto riferito dagli abitanti del quartiere, in alcune circostanze si sarebbero verificati anche episodi legati al consumo di sostanze stupefacenti e violente liti tra i presenti, alimentando un diffuso senso di insicurezza. Proprio per questo motivo i controlli della Polizia Municipale rientrano in un più ampio piano di monitoraggio del territorio, finalizzato a contrastare lo spaccio e a garantire maggiore sicurezza nelle aree maggiormente frequentate da cittadini e turisti.