Provoca incidente e scappa: "Volevano aggredirmi"

Nello schianto sono rimasti feriti i due ragazzi che viaggiavano sul motociclo, entrambi 21enni

Incidente lungo la Via del Mare, al bivio di San Pietro, tra i comuni di Perdifumo e Castellabate, dove due giovani motociclisti sono rimasti feriti dopo uno scontro con un’automobile. Secondo una prima ricostruzione, dopo l’impatto il conducente della vettura coinvolta avrebbe abbandonato il mezzo e si sarebbe allontanato a piedi dal luogo dell’incidente. Poco dopo, però, lo stesso automobilista avrebbe contattato il numero di emergenza 112, spiegando di essersi allontanato perché avrebbe temuto possibili aggressioni da parte di altre persone presenti sul posto e chiedendo l’intervento dei soccorsi.



Nello schianto sono rimasti feriti i due ragazzi che viaggiavano sul motociclo, entrambi 21enni residenti a Castellabate. I giovani sono stati raggiunti dal personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure prima del trasferimento all’ospedale di San Luca per ulteriori accertamenti e trattamenti.



Il conducente della Volkswagen Polo, un 27enne di nazionalità marocchina residente a Castellabate, è stato successivamente rintracciato e accompagnato in ospedale per essere sottoposto agli accertamenti sanitari previsti.



Sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari del 118, i volontari della Protezione Civile Gruppo Lucano di Perdifumo e i carabinieri della Stazione di Santa Maria di Castellabate, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.



La posizione del 27enne è ora al vaglio degli investigatori: nei suoi confronti potrebbe essere ipotizzata una denuncia per omissione di soccorso, qualora gli accertamenti dovessero confermare la violazione degli obblighi previsti dopo un incidente con persone ferite.



I militari dell’Arma sono inoltre in attesa dei risultati degli esami alcolemici e tossicologici effettuati sui tre coinvolti, necessari per verificare eventuali responsabilità e accertare se qualcuno dei conducenti si trovasse in condizioni incompatibili con la guida.



Nel frattempo, il recupero dei veicoli coinvolti e la messa in sicurezza della carreggiata sono stati affidati al Soccorso Stradale Rega, che ha provveduto alle operazioni necessarie per consentire il ripristino della viabilità.