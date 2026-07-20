Provano a evadere dal carcere, bloccati nel perimetro della struttura

L'intervento immediato degli agenti ha consentito di individuarli in breve tempo e riportare rapidamente la situazione sotto controllo

Momenti di tensione nella Casa di reclusione di Carinola, dove due giovani detenuti di origine napoletana hanno tentato di evadere dal Reparto B dell'istituto penitenziario. Il piano è stato però sventato grazie al tempestivo intervento degli agenti della Polizia Penitenziaria, che sono riusciti a rintracciarli e bloccarli prima che potessero completare la fuga.Secondo quanto reso noto dal segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe), Donato Capece, i due detenuti erano riusciti a uscire dalla sezione detentiva, raggiungendo l'area esterna del reparto, dove si erano nascosti all'interno del perimetro del carcere nel tentativo di eludere i controlli.L'intervento immediato degli agenti ha consentito di individuarli in breve tempo e riportare rapidamente la situazione sotto controllo, evitando conseguenze più gravi e garantendo la sicurezza dell'istituto.Capece ha espresso il proprio apprezzamento nei confronti del personale in servizio. «Esprimo il plauso del Sappe ai Baschi Azzurri di Carinola che, con grande professionalità, prontezza operativa e profonda conoscenza dell'istituto, hanno impedito che il tentativo di evasione andasse a buon fine. Ancora una volta è stata la preparazione e il senso del dovere della Polizia Penitenziaria a garantire la sicurezza del carcere e della collettività», ha dichiarato.Per il sindacato, quanto accaduto rappresenta l'ennesima conferma della necessità di mantenere alta l'attenzione all'interno degli istituti penitenziari italiani. Il Sappe evidenzia come le criticità strutturali di molte carceri, unite alla crescente complessità della popolazione detenuta, rendano indispensabili maggiori investimenti in sicurezza, tecnologie e nel potenziamento degli organici della Polizia Penitenziaria.