Prova a togliersi la vita, salvato di peso dai passanti

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, il cittadino era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari

Momenti di grande apprensione a Caivano, dove un uomo di nazionalità albanese ha tentato di togliersi la vita all'interno della propria abitazione in via Matteotti, nei pressi dell'incrocio con il centrale Corso Umberto. L'episodio si è verificato in una zona particolarmente trafficata della città. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe tentato di impiccarsi utilizzando alcune lenzuola legate all'inferriata del balcone della propria abitazione e al collo.



Il tentativo, fortunatamente, non è andato a buon fine grazie al tempestivo intervento di un commerciante della zona che, accortosi della presenza del corpo sospeso dal balcone, ha immediatamente lanciato l'allarme e chiesto aiuto.



Insieme ad alcuni passanti, il commerciante è riuscito a raggiungere l'uomo e a metterlo in salvo, evitando conseguenze che avrebbero potuto rivelarsi drammatiche.



Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Caivano, coordinati dal capitano Espedito Giglio, che hanno provveduto ad attivare anche i soccorsi sanitari del 118 per prestare assistenza all'uomo.



Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, il cittadino albanese era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Le autorità stanno ora ricostruendo la dinamica dell'accaduto e le circostanze che hanno portato al gesto.



In situazioni di crisi o pensieri autolesivi, è importante non affrontare il momento da soli: il supporto immediato di familiari, persone di fiducia o servizi di emergenza può essere fondamentale.