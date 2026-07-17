Prova a rubare scooter davanti alla caserma, i carabinieri lo vedono dalle telecamere

L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa delle decisioni del caso

Ha scelto il posto meno indicato per tentare un furto, proprio davanti a una caserma dei carabinieri. È successo a Napoli, davanti alla stazione dell’Arma di Borgoloreto, in via Nuova Marina, nella zona del Porto, dove un 28enne è stato arrestato con l’accusa di tentato furto. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, originario del Bangladesh, avrebbe notato uno scooter parcheggiato all’esterno della caserma e, dopo averlo osservato per alcuni istanti, avrebbe deciso di entrare in azione. Ha tentato prima di forzare il bloccasterzo e poi di danneggiare la scocca del mezzo per riuscire a portarlo via, ma i tentativi non hanno avuto successo.



Quando si è reso conto di non riuscire a completare il furto, il 28enne avrebbe deciso di allontanarsi. Non ha però fatto i conti con le telecamere di videosorveglianza della caserma: i carabinieri avevano seguito tutta la scena e sono intervenuti immediatamente, fermandolo prima che potesse fuggire.



L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa delle decisioni del caso.



Non è la prima volta che la caserma di Borgoloreto finisce al centro di episodi criminali. Nel dicembre 2024 il portone della stazione fu raggiunto da alcuni colpi esplosi con un fucile. Il responsabile venne individuato dai carabinieri e arrestato nei mesi successivi con le accuse di detenzione e porto illegali di arma da fuoco.