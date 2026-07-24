Prova a investire il rivale in amore, lui gli spara

L'immediato intervento dei Carabinieri ha consentito di riportare la situazione sotto controllo e di avviare gli accertamenti

Una discussione nata, secondo le prime ricostruzioni, per motivi di natura sentimentale si è trasformata in una violenta rissa culminata con l'esplosione di un colpo di pistola in piena strada. È accaduto in via Ugo Foscolo, a Cardito, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Caivano hanno arrestato un uomo di 63 anni con l'accusa di tentato omicidio. Al termine delle indagini sono state inoltre denunciate altre tre persone per rissa, lesioni e minacce aggravate.A consentire ai militari di ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto sono state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nell'abitazione della famiglia coinvolta.Secondo quanto emerso, tutto sarebbe iniziato quando un 51enne residente a Cardito avrebbe aggredito uno dei figli del 63enne. La situazione è rapidamente degenerata con l'intervento del padre del giovane e dell'altro fratello, rispettivamente di 63, 38 e 36 anni, dando origine a una violenta colluttazione tra i presenti.Durante lo scontro sarebbero volati pugni e spinte, fino a quando il 51enne avrebbe tentato di allontanarsi a bordo della propria automobile. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, nella fase della fuga l'uomo avrebbe cercato di investire il capofamiglia.A quel punto il 63enne avrebbe estratto un revolver calibro 22, regolarmente detenuto, ed esploso un colpo di arma da fuoco contro il veicolo in movimento. Il proiettile ha colpito il faro anteriore dell'auto, senza raggiungere il conducente.L'immediato intervento dei Carabinieri ha consentito di riportare la situazione sotto controllo e di avviare gli accertamenti necessari per chiarire le responsabilità dei partecipanti alla rissa.Al termine delle indagini, il 63enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e trasferito nel carcere di Poggioreale, dove resta a disposizione dell'Autorità giudiziaria.Anche i suoi due figli sono stati denunciati per rissa e lesioni, mentre il 51enne dovrà rispondere delle accuse di rissa e minacce aggravate.Gli investigatori stanno continuando ad approfondire la vicenda per ricostruire le cause che hanno portato all'escalation di violenza. Secondo i primi elementi raccolti, all'origine dello scontro vi sarebbero dissapori riconducibili a questioni di carattere passionale, anche se saranno gli ulteriori accertamenti a definire con precisione il contesto nel quale è maturato l'episodio.