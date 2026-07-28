Promontorio subtropicale sul Sud, 7 gradi oltre la media

Prima che l'anticiclone prenda completamente il controllo della situazione, saranno ancora possibili alcuni fenomeni di instabilità

L'estate torna a mostrare il suo volto più estremo. Dopo una breve fase caratterizzata da condizioni più miti e da qualche temporale, sull'Italia è in arrivo una nuova e intensa ondata di caldo africano destinata a far impennare nuovamente le temperature su gran parte della Penisola. Secondo le previsioni meteorologiche, l'anticiclone subtropicale si rafforzerà progressivamente tra la Francia e il Nord Italia, favorendo un sensibile aumento delle temperature, che in molte aree potranno raggiungere valori fino a 7 gradi superiori alle medie stagionali. Sulle Alpi, inoltre, lo zero termico è previsto intorno ai 5.000 metri di quota, un dato che conferma l'eccezionalità della massa d'aria calda in arrivo.Le giornate più difficili sono attese tra la fine della settimana e l'inizio della prossima, quando diverse città italiane potrebbero toccare o superare i 40 gradi. Le temperature più elevate sono previste a Firenze e Terni, dove si potrebbero raggiungere i 41°C. Valori intorno ai 40°C sono attesi anche ad Alessandria, Asti, Benevento, Cremona, Ferrara, Lodi, Mantova, Modena, Parma, Piacenza, Prato e Reggio Emilia, mentre Roma potrebbe oscillare tra i 39 e i 40°C e Milano tra i 38 e i 39°C.Il caldo inizierà a intensificarsi già nelle prossime ore. Le massime saliranno fino a 37°C a Terni e raggiungeranno i 36°C a Roma, Napoli e Firenze, segnando l'inizio di una fase destinata a protrarsi almeno fino al 10 agosto.Prima che l'anticiclone prenda completamente il controllo della situazione, saranno ancora possibili alcuni fenomeni di instabilità. Tra oggi e domani sono attesi temporali localmente intensi sulla Sicilia, mentre rovesci isolati potranno interessare le Alpi orientali e le pianure limitrofe. Successivamente il tempo sarà prevalentemente stabile, con cieli sereni e un generale aumento dell'afa.Le previsioni indicano quindi diversi giorni di sole e caldo intenso su tutta la Penisola, condizioni che renderanno particolarmente difficili le ore centrali della giornata, soprattutto nelle grandi città e nelle aree interne.Gli esperti raccomandano di limitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, mantenersi adeguatamente idratati e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili, maggiormente esposte agli effetti delle temperature elevate.