Preso a calci in faccia, il signor Franco dimesso dall'ospedale

Le sue condizioni sono progressivamente migliorate, consentendo ai medici di autorizzare il ritorno a casa, anche se sarà necessario un lungo percorso di recupero

Franco Longino, il 69enne aggredito lo scorso martedì sul sagrato della Basilica di San Tammaro a Grumo Nevano, è stato dimesso dall’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore ed è fuori pericolo di vita. Nella tarda mattinata di oggi l’uomo ha lasciato la struttura sanitaria, trasportato in barella e poi accompagnato a casa con un’ambulanza del 118. Il momento del rientro è stato documentato dal deputato Francesco Emilio Borrelli attraverso una diretta sui social. La moglie di Longino ha ringraziato il personale sanitario per l’assistenza ricevuta: «Sono stati tutti disponibili e ci hanno supportato in questa situazione».Dal ricovero, avvenuto nella serata di martedì 28 luglio, il 69enne è stato sottoposto a diversi esami diagnostici, tra cui Tac, per monitorare l’evoluzione dell’emorragia e degli ematomi riportati dopo l’aggressione. Le sue condizioni sono progressivamente migliorate, consentendo ai medici di autorizzare il ritorno a casa, anche se sarà necessario un lungo percorso di recupero.«Per fortuna dialoga, parla e riesce ad andare in bagno – ha spiegato un’operatrice sociosanitaria dell’ospedale di Frattamaggiore – l’equipe è stata professionale e i miei colleghi sono stati veramente bravi».Borrelli ha sottolineato che, nonostante le dimissioni, le condizioni dell’uomo non siano ancora ottimali e che lo attenda un periodo di riabilitazione. Il deputato ha inoltre rivolto un appello ai giovani coinvolti nell’aggressione, invitandoli a incontrare personalmente Longino e a porgergli delle scuse sincere.