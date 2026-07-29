Prende un anziano a calci in faccia: è in fin di vita, 18enne in arresto

Le immagini della violenza, riprese da alcune persone presenti e successivamente diffuse sui social network, sono diventate rapidamente virali

Una violenta aggressione ha sconvolto Grumo Nevano, in provincia di Napoli, dove un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ferito al termine di una lite scoppiata all'esterno di un centro anziani. Per l'episodio un giovane di 18 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il diverbio sarebbe nato per la rottura del vetro della struttura. In pochi istanti la discussione è degenerata fino a trasformarsi in una brutale aggressione che ha coinvolto alcuni anziani presenti. Ad avere la peggio è stato il 70enne, colpito ripetutamente con pugni che lo hanno fatto cadere a terra. A quel punto, sempre secondo le indagini, il giovane gli avrebbe sferrato un violento calcio al volto mentre era ormai inerme.La scena si è consumata davanti agli occhi di alcuni passanti, tra cui una donna con la propria bambina, che hanno assistito impotenti all'aggressione.Le immagini della violenza, riprese da alcune persone presenti e successivamente diffuse sui social network, sono diventate rapidamente virali, contribuendo anche alle indagini.I Carabinieri della stazione di Grumo Nevano hanno acquisito i filmati e, grazie agli accertamenti svolti, sono riusciti a identificare il presunto autore del calcio che ha provocato le conseguenze più gravi. Per il 18enne è scattato l'arresto e il trasferimento in carcere con l'accusa di tentato omicidio.Il 70enne è stato invece trasportato all'ospedale di Frattamaggiore, dove resta ricoverato in prognosi riservata. I medici continuano a monitorare le sue condizioni, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione tutte le fasi dell'aggressione e le responsabilità delle persone coinvolte.