Giuseppe salva moglie e figlio dalle onde, poi muore

I soccorsi hanno tentato ogni intervento possibile, ma per lui non c’è stato nulla da fare

Ci sono momenti in cui una persona non ha il tempo di pensare, ma solo di agire. È quello che è accaduto a Giuseppe Coppola, 44 anni, protagonista di una tragedia che ha colpito profondamente la comunità di Librino e tutta Catania. Durante una giornata al mare alla Plaia, Giuseppe si è accorto che la moglie e il figlio erano in difficoltà tra le onde. Di fronte a quella situazione non ha avuto esitazioni: ha seguito soltanto l’istinto di un marito e di un padre. Si è gettato in acqua per raggiungerli e, con grande coraggio, è riuscito a portarli entrambi al sicuro sulla riva.Un gesto compiuto in pochi secondi, ma che racchiude il significato più profondo dell’amore familiare: proteggere chi si ama anche mettendo a rischio la propria vita. Giuseppe ha fatto quello che molti genitori farebbero davanti al pericolo, senza pensare alle conseguenze e senza chiedere nulla in cambio.Ma proprio dopo aver completato il suo gesto eroico, quando sembrava che il momento più difficile fosse ormai superato, il destino ha preso una piega drammatica. Tornato sulla spiaggia, Giuseppe è stato colpito da un improvviso malore. I soccorsi hanno tentato ogni intervento possibile, ma per lui non c’è stato nulla da fare.La notizia della sua scomparsa ha lasciato dolore e incredulità tra quanti lo conoscevano. Oggi, a Librino, amici, parenti e cittadini si sono riuniti per l’ultimo saluto a un uomo che resterà nei ricordi soprattutto per il suo ultimo grande atto d’amore.Per la sua famiglia Giuseppe non sarà soltanto il marito e il padre che hanno perso troppo presto, ma sarà per sempre colui che, fino all’ultimo istante, ha scelto di mettere davanti a tutto la sicurezza dei suoi cari.La sua storia ricorda che il coraggio non sempre porta un’uniforme o riceve premi: a volte si manifesta in un gesto semplice, spontaneo e immenso.