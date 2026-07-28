Donna incinta investita nel Vesuviano, il "pirata" scappa

La donna è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 e trasferita al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo

Attimi di apprensione a Castellammare di Stabia, dove una donna in stato di gravidanza è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale lungo viale Europa. La donna stava attraversando la carreggiata quando è stata travolta da un veicolo che, dopo l’impatto, non si sarebbe fermato per prestare assistenza. La scena ha attirato immediatamente l’attenzione di residenti e passanti, che hanno raggiunto la donna rimasta a terra e hanno cercato di aiutarla in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Tra le prime persone intervenute anche una pattuglia dei carabinieri che si trovava nella zona e che ha potuto avviare subito le procedure necessarie.



L’automobilista coinvolto, invece, avrebbe proseguito la marcia senza fermarsi. Un comportamento che ora è al centro delle indagini dei militari, impegnati a ricostruire ogni fase dell’accaduto e a identificare il responsabile.



La donna è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 e trasferita al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo. I medici hanno effettuato tutti gli esami necessari per valutare le conseguenze dell’investimento e verificare le condizioni della paziente e del bambino.



Nel frattempo i carabinieri hanno avviato gli accertamenti sul luogo dell’incidente. Gli investigatori stanno cercando elementi utili per risalire al mezzo che ha colpito la donna, anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti lungo il tratto interessato.



Le verifiche proseguono per chiarire la dinamica dell’investimento e individuare il conducente che, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe allontanato subito dopo l’accaduto senza prestare soccorso.