Prende e pugni un carabiniere durante un controllo e poi scappa

Durante la fuga, secondo quanto emerso dalle indagini, il 30enne avrebbe inoltre cercato di disfarsi della droga

Ha tentato di sottrarsi a un controllo dei carabinieri dandosi alla fuga per le strade di Nocera Inferiore, ma dopo un breve inseguimento è stato raggiunto e arrestato. Durante le fasi concitate dell'intervento, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe anche colpito con un pugno al volto uno dei militari, provocando una colluttazione prima di essere definitivamente bloccato.Protagonista della vicenda è un 30enne, già noto alle forze dell'ordine, che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore ha sottoposto agli arresti domiciliari dopo la convalida dell'arresto. L'uomo, assistito dagli avvocati Mario Gallo e Riccardo Senatore, è indagato, allo stato del procedimento, per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Le accuse dovranno essere accertate nel prosieguo dell'iter giudiziario e nei suoi confronti resta valida la presunzione di innocenza fino a un'eventuale sentenza definitiva.L'episodio risale a due giorni fa, quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri stava effettuando un controllo in via Fresa, a Nocera Inferiore. Durante le verifiche, i militari avrebbero notato un involucro sospetto in possesso del giovane e gli avrebbero chiesto di mostrarne il contenuto.A quel punto, sempre secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 30enne avrebbe improvvisamente tentato la fuga a piedi, cercando di allontanarsi lungo la strada cittadina. I carabinieri si sono messi immediatamente al suo inseguimento, riuscendo a raggiungerlo dopo poche decine di metri.Nel tentativo di evitare il fermo, l'uomo avrebbe sferrato un pugno al volto a uno dei militari dell'Arma. Ne sarebbe nata una colluttazione, al termine della quale il sospettato è stato immobilizzato e tratto in arresto.Durante la fuga, secondo quanto emerso dalle indagini, il 30enne avrebbe inoltre cercato di disfarsi della droga che portava con sé, lanciandola a terra. Lo stupefacente è stato recuperato dai carabinieri.La successiva perquisizione ha permesso di sequestrare complessivamente circa 8 grammi di crack già confezionati per la vendita al dettaglio. La sostanza era suddivisa in 29 dosi, custodite in piccoli involucri di cellophane di diversi colori – rosa, blu, bianco e giallo – modalità che, secondo gli investigatori, sarebbe compatibile con l'attività di spaccio.Nella mattinata odierna il giovane è comparso davanti al Gip del Tribunale di Nocera Inferiore per l'udienza di convalida dell'arresto. Il giudice ha convalidato il provvedimento disponendo nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda.