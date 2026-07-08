Posti di blocco nella notta: decine di fermati

controllo di numerosi veicoli e al sequestro di droga pronta per essere immessa sul mercato

Controlli straordinari dei carabinieri nell'area di Porta Nolana, a Napoli, dove i militari hanno intensificato la presenza sul territorio con una vasta operazione finalizzata al contrasto della criminalità diffusa e dello spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività ha portato all'identificazione di decine di persone, al controllo di numerosi veicoli e al sequestro di droga pronta per essere immessa sul mercato.Nel corso del servizio sono state identificate complessivamente 74 persone e controllati 34 veicoli. Per tre di questi sono scattati i provvedimenti di sequestro a seguito delle irregolarità riscontrate durante le verifiche.Tra i risultati dell'operazione figura anche la denuncia di un ragazzo di 19 anni, sorpreso in possesso di un coltello a farfalla. Durante la perquisizione personale, i carabinieri hanno rinvenuto inoltre una dose di hashish custodita nelle tasche del giovane, che è stato quindi deferito all'autorità giudiziaria.L'attenzione dei militari si è poi concentrata su uno scooter parcheggiato poco distante dalla zona dei controlli. Alcuni particolari hanno immediatamente destato sospetti: la manopola dell'acceleratore era appoggiata al muro e il vano sottosella risultava privo del nottolino della serratura, elementi che hanno spinto i carabinieri ad approfondire gli accertamenti.La successiva ispezione ha confermato i sospetti. All'interno del vano sottosella sono stati rinvenuti circa 120 grammi di hashish, confezionati in numerose bustine colorate e già suddivisi in dosi presumibilmente destinate alla vendita al dettaglio. Insieme allo stupefacente erano nascoste anche dieci sigarette elettroniche usa e getta che, all'apparenza, riportavano un comune aroma alla banana.Gli accertamenti eseguiti hanno però rivelato una realtà ben diversa. I serbatoi delle sigarette elettroniche non contenevano un normale liquido per lo svapo, bensì una sostanza composta interamente da derivati della marijuana. Un espediente che, secondo gli investigatori, sarebbe stato utilizzato per occultare e commercializzare la droga in una forma meno riconoscibile.Tutto il materiale rinvenuto, sia l'hashish sia le sigarette elettroniche contenenti marijuana, è stato posto sotto sequestro dai carabinieri. Sono in corso ulteriori indagini per risalire ai responsabili e accertare a chi appartenesse lo scooter utilizzato come nascondiglio per lo stupefacente.