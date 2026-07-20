Posti blocco a raffica, centinaia di controlli

In collaborazione con il personale dell’Asl Napoli sono stati ispezionati tre locali

Proseguono senza sosta i controlli delle forze dell’ordine nel centro di Napoli, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza, prevenire i reati e verificare il rispetto delle norme da parte delle attività commerciali. Le operazioni hanno interessato in particolare le strade del centro storico e il quartiere Chiaia, una delle zone più frequentate della movida partenopea. A condurre i controlli sono stati i carabinieri della Compagnia Napoli Centro. Il bilancio dell’attività parla di 84 persone identificate, 36 veicoli sottoposti a verifica, 18 contravvenzioni elevate per violazioni al Codice della strada e quattro segnalazioni alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.



Sette le persone denunciate nel corso dei servizi. Quattro uomini, rispettivamente di 63, 57, 50 e 46 anni, sono stati sorpresi mentre esercitavano abusivamente l’attività di parcheggiatori. Altre tre persone, tutte di origine srilankese, sono state denunciate per detenzione abusiva di munizioni: durante una perquisizione nell’abitazione dove vivevano insieme, i militari hanno trovato due proiettili.



I controlli hanno riguardato anche il settore della ristorazione. In collaborazione con il personale dell’Asl Napoli sono stati ispezionati tre locali nel quartiere Chiaia, con 17 prescrizioni complessive contestate dopo le verifiche effettuate.



Parallelamente sono proseguite anche le attività della Polizia di Stato, nell’ambito del piano di intensificazione dei controlli disposto dalla Questura di Napoli. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e dei Commissariati Dante, Montecalvario e Vicaria-Mercato hanno concentrato gli interventi nelle aree dei Quartieri Spagnoli e di Porta Capuana.



Nel corso delle operazioni sono state identificate 137 persone, delle quali 35 risultate con precedenti di polizia, e sono stati controllati 26 veicoli. Le attività di presidio del territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni con l’obiettivo di contrastare fenomeni di illegalità e garantire maggiore sicurezza nelle zone più frequentate della città.