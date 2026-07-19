Pony chiuso nel cofano di un'auto nel traghetto diretto a Ischia

Sulla vicenda sono ora in corso accertamenti per individuare il conducente della vettura e verificare eventuali responsabilità legate al trasporto dell'animale

Un pony chiuso nel bagagliaio di una piccola utilitaria durante la traversata in traghetto da Pozzuoli a Ischia. È l'immagine che sta facendo discutere e che ha sollevato un'ondata di indignazione, riaccendendo l'attenzione sul tema della tutela degli animali e del loro trasporto. L'episodio risale allo scorso 5 luglio. Secondo quanto ricostruito, l'animale si trovava all'interno del portabagagli di una Citroën C1 imbarcata su un traghetto diretto sull'isola d'Ischia. A documentare la scena è stata una turista svizzera che, colpita dalle condizioni in cui si trovava il pony, ha fotografato il veicolo e successivamente ha inviato le immagini all'attivista animalista Enrico Rizzi.Nelle fotografie il pony appare costretto in uno spazio estremamente ristretto, ritenuto incompatibile con le esigenze di un animale di quelle dimensioni, mentre affrontava la traversata in una giornata caratterizzata da temperature particolarmente elevate.La vicenda è stata resa pubblica da Rizzi insieme al deputato Francesco Emilio Borrelli, che hanno annunciato l'intenzione di presentare una denuncia per presunto maltrattamento di animali e di chiedere l'accertamento delle responsabilità.Secondo Borrelli, oltre al comportamento del proprietario dell'auto, andrà chiarito anche se durante le operazioni di imbarco siano stati effettuati i controlli previsti e se qualcuno avrebbe potuto impedire la partenza del veicolo o segnalare la situazione alle autorità competenti.«Si tratta di un episodio gravissimo di maltrattamento ai danni di un essere vivente», ha dichiarato il parlamentare, annunciando il proprio sostegno all'azione legale avviata dall'attivista. Borrelli ha inoltre chiesto che venga identificato il proprietario dell'animale e che siano valutati eventuali provvedimenti a tutela del pony.Sulla vicenda sono ora in corso accertamenti per individuare il conducente della vettura e verificare eventuali responsabilità legate al trasporto dell'animale e ai controlli effettuati prima dell'imbarco sul traghetto.