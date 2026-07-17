Poliziotto pestato da tre persone in un bar

Durante la colluttazione si sarebbe qualificato come appartenente alle forze dell'ordine, ma ciò non avrebbe fermato i tre uomini

Rischiava di finire sotto processo nonostante fosse stato la vittima dell'aggressione. È la vicenda che ha coinvolto un poliziotto, pestato il 10 luglio 2024 a Trentola Ducenta, nel Casertano, e ora definitivamente scagionato grazie agli sviluppi delle indagini difensive. Gli accertamenti svolti dall'avvocato Roberto Imperatore, legale dell'agente, hanno consentito di raccogliere elementi probatori successivamente trasmessi alla Procura di Napoli Nord, che hanno portato all'archiviazione della posizione del poliziotto.



A processo finiranno invece i tre presunti aggressori: un 30enne e un 27enne della provincia di Caserta e un 25enne di nazionalità marocchina, accusati di lesioni personali. L'inizio del procedimento è fissato per il 26 gennaio 2027.



Secondo la ricostruzione dei fatti, il poliziotto, libero dal servizio, sarebbe stato aggredito all'interno di un bar. Durante la colluttazione si sarebbe qualificato come appartenente alle forze dell'ordine, ma ciò non avrebbe fermato i tre uomini, che avrebbero continuato a colpirlo. L'agente sarebbe poi stato inseguito all'esterno del locale e nuovamente picchiato, riportando lesioni giudicate guaribili in 40 giorni.