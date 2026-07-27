Poliziotta napoletana salva due bagnanti in mare

durante le operazioni di salvataggio ha riportato alcune lesioni

Ha visto due persone in evidente difficoltà tra le onde e non ha esitato un istante a intervenire. È accaduto sul lungomare di Sperlonga, dove Maria Cozzolino, assistente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Napoli e residente a Torre del Greco, ha salvato la vita a due bagnanti pur trovandosi fuori servizio. L'agente, resasi conto della gravità della situazione, si è qualificata come appartenente alla Polizia di Stato e si è immediatamente tuffata in mare per raggiungere le persone che stavano rischiando di annegare. Un intervento rapido e coraggioso, reso ancora più efficace dalla collaborazione di altri due appartenenti alle forze dell'ordine.A prestare aiuto, infatti, sono stati anche due militari della Guardia di Finanza, entrambi in forza a reparti del Lazio e anch'essi liberi dal servizio. I tre soccorritori hanno unito le forze riuscendo a raggiungere i bagnanti e a riportarli in sicurezza sulla riva.Grazie alla prontezza d'intervento e alla perfetta sinergia tra i soccorritori, l'episodio si è concluso senza conseguenze per le due persone tratte in salvo, che sono rimaste illese nonostante il grave pericolo corso in mare.Diversa, invece, la situazione per l'assistente Maria Cozzolino, che durante le operazioni di salvataggio ha riportato alcune lesioni. Nell'azione di soccorso ha infatti subito diverse ferite provocate dall'impatto con gli scogli e un interessamento polmonare causato dall'inalazione di acqua marina, rendendo necessario l'accertamento delle sue condizioni di salute.L'episodio rappresenta un esempio di grande senso del dovere e di spirito di servizio. Anche fuori dall'orario di lavoro, l'assistente della Polizia di Stato e i due finanzieri non hanno esitato a mettere a rischio la propria incolumità pur di salvare quella di due sconosciuti, dimostrando come il valore dell'impegno al servizio della collettività vada ben oltre l'uniforme.