Pistola alla testa, rapina da brividi al supermarket

Le urla hanno attirato l’attenzione di un dipendente del negozio

Paura in un’attività commerciale di Tor Marancia, a Roma, dove un rapinatore armato ha fatto irruzione minacciando il titolare e tentando di portare via il denaro presente in cassa. L’uomo, con il volto nascosto da un casco integrale, avrebbe puntato una pistola contro il commerciante per costringerlo a consegnare l’incasso. La rapina è avvenuta poco dopo le 19.30, nei pressi di piazza Federico Marcello Lante. L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza del negozio, materiale ora acquisito dalla polizia per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare i responsabili.Secondo una prima ricostruzione, il malvivente sarebbe entrato nel locale e avrebbe immediatamente creato il panico tra le persone presenti. Dopo aver fatto allontanare una cliente, si sarebbe diretto verso il titolare, minacciandolo con l’arma e costringendolo ad avvicinarsi alla cassa.Il commerciante, però, avrebbe tentato di opporsi al furto. Durante la concitazione ci sarebbe stata una colluttazione: il rapinatore avrebbe cercato di aprire il registratore di cassa mentre la vittima provava a impedirgli di prendere i soldi e a chiedere aiuto.Le urla hanno attirato l’attenzione di un dipendente del negozio, intervenuto per aiutare il titolare. La presenza di una seconda persona avrebbe complicato il piano del rapinatore, che avrebbe iniziato a perdere il controllo della situazione. Nel tentativo di farsi strada, avrebbe nuovamente puntato la pistola contro i presenti, riuscendo alla fine ad allontanarsi senza aver preso il denaro.All’esterno dell’attività lo aspettava un complice, già pronto alla fuga a bordo di una moto. Le immagini delle telecamere avrebbero immortalato il secondo uomo mentre attendeva con il mezzo acceso e poi si allontanava insieme al rapinatore.Dopo la fuga dei due malviventi, il titolare ha contattato il 112. Sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti della polizia e il personale della Scientifica, impegnato nei rilievi all’interno del negozio e nella raccolta di elementi utili alle indagini.Gli investigatori stanno ora lavorando sulle immagini della videosorveglianza e sulle testimonianze dei presenti per identificare i responsabili della rapina e ricostruire ogni dettaglio dell’aggressione.