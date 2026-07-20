Picco dell'ondata di calore fino a stasera

Le raccomandazioni restano quelle ormai note per affrontare le giornate di afa estrema

Resta in vigore fino alle ore 20 di oggi, salvo eventuali proroghe, l’avviso di criticità per ondate di calore diramato dalla Protezione civile regionale. Il bollettino prevede ancora condizioni di caldo intenso, con temperature che potrebbero mantenersi superiori alla media stagionale di 4-6 gradi. A rendere più pesante la situazione sarà anche l’elevato tasso di umidità, previsto tra il 60 e il 70 per cento nelle ore diurne, soprattutto in presenza di scarsa ventilazione. Una combinazione che aumenterà la percezione del caldo e il rischio di malesseri, soprattutto per le persone più vulnerabili.



Le raccomandazioni restano quelle ormai note per affrontare le giornate di afa estrema: evitare di uscire nelle ore più calde, non esporsi direttamente al sole e limitare gli spostamenti non necessari, soprattutto in auto. Particolare attenzione è richiesta per anziani, bambini, persone con patologie cardiache e soggetti maggiormente esposti ai rischi legati alle alte temperature.



La Protezione civile invita inoltre a mantenere gli ambienti adeguatamente ventilati, bere acqua con regolarità per evitare la disidratazione e prestare attenzione anche agli animali domestici, spesso esposti agli effetti delle temperature elevate.



Le autorità locali sono state chiamate a proseguire le attività di monitoraggio e assistenza, con particolare riguardo alle fasce più fragili della popolazione, garantendo le procedure previste per fronteggiare l’emergenza caldo.