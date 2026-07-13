Paura in ospedale, fiamme lambiscono Villa Betania

Il rogo ha provocato una densa nube di fumo e in poco tempo l'aria nella zona è diventata irrespirabile

Paura nel pomeriggio a Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, dove un incendio ha interessato la vegetazione secca ai lati della strada nei pressi della villa comunale e dell'ospedale Villa Betania. Secondo le prime informazioni, le sterpaglie avrebbero preso fuoco per cause ancora da accertare, con le fiamme che si sono rapidamente propagate anche a causa del forte vento che sta interessando la città nella giornata di oggi, 13 luglio.



Il rogo ha provocato una densa nube di fumo e in poco tempo l'aria nella zona è diventata irrespirabile, creando apprensione tra residenti e passanti.



Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell'area per evitare che l'incendio possa estendersi ulteriormente.



Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'origine delle fiamme.