Partorisce in un furgone mentre torna a casa con il marito

I sanitari hanno improvvisato una sala parto all'interno del veicolo, assistendo la giovane mamma

Non ha fatto in tempo ad arrivare in ospedale. Una bambina è venuta alla luce questo pomeriggio a bordo del furgone sul quale viaggiavano i genitori, una giovane coppia di Mugnano di Napoli che stava facendo rientro a casa dopo una visita ad alcuni parenti a Colfelice, in provincia di Frosinone. L'imprevisto si è verificato lungo la strada statale Casilina. All'altezza di Castrocielo, mentre la coppia si apprestava a imboccare la strada Leuciana in direzione del casello autostradale A1 di Pontecorvo, la donna ha avvertito la rottura delle acque e l'improvviso avvio del travaglio. Resosi conto della situazione, il marito ha immediatamente contattato il 118.



Dalla postazione Ares di Pontecorvo è partita senza esitazione un'ambulanza con l'infermiere Marco Cardillo, la soccorritrice Tiziana Salmasi e l'autista soccorritore Attilio Pirina. Contemporaneamente è stato allertato anche l'ospedale "Spaziani" di Frosinone, pronto a intervenire nel caso si fossero presentate complicazioni.



Quando l'equipaggio ha raggiunto il furgone, è apparso subito evidente che non ci fosse più il tempo necessario per trasportare la donna in ospedale. I sanitari hanno quindi improvvisato una sala parto all'interno del veicolo, assistendo la giovane mamma nella nascita della bambina.



Le operazioni si sono rivelate particolarmente delicate: la neonata, infatti, aveva il cordone ombelicale avvolto intorno al collo, una condizione che avrebbe potuto provocare gravissime conseguenze senza un intervento tempestivo e qualificato. Grazie alla prontezza e alla professionalità del personale del 118, la situazione è stata rapidamente risolta e la piccola è nata in sicurezza.



Successivamente madre e figlia sono state trasferite all'ospedale di Frosinone per gli accertamenti del caso. Entrambe stanno bene e le loro condizioni non destano alcuna preoccupazione. Una storia a lieto fine che ha trasformato un viaggio di ritorno in un momento destinato a essere ricordato per tutta la vita.