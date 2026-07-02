Parcheggiatori abusivi picchiano automobilista davanti all'ospedale

L’episodio decisivo si è verificato quando un uomo, in compagnia dei figli piccoli, si è rifiutato di pagare

Blitz dei carabinieri nell’area del Polo Sanitario ex Saint Gobain di San Nicola la Strada, dove due uomini sono stati arrestati con l’accusa di estorsione ai danni di un automobilista. Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero operato come parcheggiatori abusivi nella zona delle strisce bianche, quindi senza alcuna autorizzazione. La dinamica contestata riguarda una richiesta di denaro definita “a offerta libera”, che però, secondo le segnalazioni raccolte nei giorni precedenti, si sarebbe trasformata in pressioni e atteggiamenti aggressivi nei confronti degli automobilisti.



L’episodio decisivo si è verificato quando un uomo, in compagnia dei figli piccoli, si è rifiutato di pagare. A quel punto i due avrebbero assunto un comportamento intimidatorio, arrivando a spintoni e strattoni, con momenti di forte tensione che hanno spaventato i minori presenti.



La situazione si è conclusa solo quando l’automobilista, sentendosi accerchiato, avrebbe ceduto alla richiesta. Proprio in quel momento sono intervenuti i carabinieri, già appostati nella zona a seguito delle segnalazioni, bloccando entrambi i soggetti in flagranza.



I due arrestati, un 51enne e un 49enne del Casertano, sono stati condotti in caserma e successivamente posti ai domiciliari con l’accusa di estorsione in concorso. Le indagini e i controlli nell’area proseguiranno anche nei prossimi giorni per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi.