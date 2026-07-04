Papà salva i suoi gemellini in mare e muore

I due bambini, profondamente scossi dall'accaduto ma fortunatamente illesi, sono stati affidati ai familiari presenti

Ha sacrificato la propria vita per salvare quella dei suoi due figli. È morto da eroe Gennaro Cagnazzo, 54 anni, vittima di una tragedia consumatasi nella mattinata sulla spiaggia di Otranto, in provincia di Lecce, dove un gesto d'amore si è trasformato in un dramma davanti agli occhi di numerosi bagnanti. L'uomo si trovava al mare insieme alla famiglia nei pressi del lido "La Castellana Beach Club" quando, intorno alle 11.30, ha notato i suoi due gemellini di otto anni in evidente difficoltà. Le forti correnti e il vento di maestrale li avevano progressivamente allontanati dalla riva, rendendo impossibile per loro rientrare autonomamente.



Senza esitazione, il padre si è tuffato tra le onde affrontando il mare agitato. Con grande fatica è riuscito a raggiungere i bambini e a riportarli in salvo sulla spiaggia. Una volta concluso il disperato salvataggio, però, il 54enne ha improvvisamente accusato un grave malore, probabilmente causato dal grande sforzo fisico sostenuto durante l'intervento in acqua.



L'uomo si è accasciato sulla battigia sotto gli occhi dei presenti, che hanno immediatamente tentato di prestargli soccorso. Alcuni bagnanti hanno avviato le manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo del personale sanitario del 118, intervenuto in pochi minuti. Nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo, per Gennaro Cagnazzo non c'è stato nulla da fare e i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.



I due bambini, profondamente scossi dall'accaduto ma fortunatamente illesi, sono stati affidati ai familiari presenti sulla spiaggia, mentre la notizia della tragedia ha rapidamente fatto il giro del Salento suscitando commozione.



Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti anche i militari della Guardia Costiera e gli agenti del Commissariato di Polizia di Otranto, che hanno effettuato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.



Gennaro Cagnazzo era originario di Maglie e viveva a Sanarica, piccolo comune del basso Salento. La sua morte ha profondamente colpito la comunità locale, che si stringe attorno alla famiglia per la perdita di un uomo che, fino all'ultimo istante, ha messo davanti a tutto la vita dei propri figli. Secondo una prima ricostruzione, a risultare fatale potrebbe essere stato proprio l'enorme sforzo compiuto per raggiungere i bambini e riportarli in salvo contro la forza del mare agitato.