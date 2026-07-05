Papà muore nell'incendio della casa, salvi i figli

Il personale medico ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato inutile

Una tragedia ha sconvolto la comunità di Barrabisa, frazione del comune di Palau, in provincia di Sassari, dove un uomo di 38 anni ha perso la vita nell'incendio che ha devastato la sua abitazione. La vittima è Giorgio Menna, deceduto nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori. Sono invece riusciti a mettersi in salvo i suoi due figli minorenni. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14, quando le fiamme hanno improvvisamente avvolto l'appartamento situato in via Roma. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento e saranno le indagini a chiarire cosa abbia provocato l'incendio.



Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, partite dai distaccamenti di Arzachena e Santa Teresa Gallura. I pompieri hanno lavorato per domare le fiamme ed evitare che il fuoco si propagasse agli edifici vicini, provvedendo successivamente anche alla messa in sicurezza dell'intera struttura.



All'arrivo dei sanitari del 118, il 38enne era in condizioni gravissime. Il personale medico ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato inutile e per l'uomo non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.



I due figli della vittima, che sono riusciti a sfuggire all'incendio, sono stati accompagnati all'ospedale di Olbia per essere sottoposti ad accertamenti medici. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non desterebbero particolare preoccupazione.



Oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario, sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, gli agenti di polizia e il Corpo Forestale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e individuare le cause che hanno originato il rogo.



Le indagini sono tuttora in corso e soltanto gli accertamenti tecnici consentiranno di stabilire con precisione l'origine dell'incendio che, in pochi minuti, ha trasformato un'abitazione in uno scenario di devastazione e provocato la morte del 38enne.