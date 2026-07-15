Palazzina demolita, ma viene giù anche un pezzo di quella vicina

L'area interessata è stata chiusa e posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti necessari

Momenti di paura ad Afragola durante le operazioni di demolizione di una palazzina. Nel corso dei lavori, infatti, una parte della struttura in fase di abbattimento avrebbe coinvolto anche un edificio adiacente, provocando il cedimento di una porzione di un'altra palazzina. L'episodio ha fatto scattare immediatamente le procedure di sicurezza. L'area interessata è stata chiusa e posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti necessari e chiarire la dinamica dell'accaduto. In particolare, i tecnici dovranno verificare le condizioni statiche degli immobili e stabilire quale delle due strutture presentasse un collegamento o un appoggio sull'altra, elemento fondamentale per comprendere le cause del cedimento.



A seguito dell'intervento, anche una pescheria situata nella zona è stata costretta a sospendere temporaneamente l'attività, in attesa di individuare una nuova sistemazione. La chiusura della strada ha creato inevitabili disagi ai residenti e alle attività commerciali presenti nell'area.



Sul posto sono intervenuti gli organi competenti per effettuare i rilievi e mettere in sicurezza la zona. Le verifiche tecniche stabiliranno eventuali responsabilità e permetteranno di ricostruire con precisione quanto accaduto durante le operazioni di demolizione.