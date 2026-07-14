Orrore a Pagani, uccide il padre stangolandolo a mani nude

La Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ha aperto un'inchiesta per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti

Dramma all'alba a Pagani, in provincia di Salerno, dove un uomo di circa 30 anni è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso il padre al termine di una violenta lite. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata strangolata nel corso dell'aggressione. L'allarme è scattato nelle prime ore della mattinata e sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, che hanno fermato il presunto responsabile. Stando alle prime indiscrezioni, il 30enne soffrirebbe di problemi psichici, un aspetto che sarà approfondito nel corso delle indagini.La Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ha aperto un'inchiesta per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e chiarire il contesto in cui è maturato il tragico episodio. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e tutti gli elementi utili a fare piena luce sull'accaduto.