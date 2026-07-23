Operaio muore sotto al sole

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto

Un operaio di 60 anni è morto nella mattinata di oggi mentre si trovava al lavoro in un cantiere a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. L'uomo, secondo le prime informazioni, si sarebbe sentito improvvisamente male, accasciandosi a terra davanti ai colleghi. I lavoratori presenti hanno immediatamente prestato i primi soccorsi e richiesto l'intervento del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Il personale sanitario dell'Asl di Caserta ha potuto soltanto constatare il decesso.



Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. La salma è stata trasferita presso il reparto di Medicina Legale di Caserta, dove potrà essere sottoposta ad autopsia per chiarire le cause della morte.



Al momento non è stato accertato cosa abbia provocato il malore e non è possibile stabilire se il decesso sia collegato alle elevate temperature registrate in questi giorni. Saranno gli esami medico-legali a fornire eventuali risposte.



L'episodio riporta l'attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, in un periodo caratterizzato da forti ondate di calore. Nelle scorse settimane la Regione Campania ha adottato specifiche disposizioni per regolamentare le attività lavorative all'aperto durante le giornate con temperature particolarmente elevate.



Sulla vicenda sono intervenute anche le segreterie della Cgil e della Fillea-Cgil di Caserta, che hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia del lavoratore, chiedendo che venga fatta piena luce sull'accaduto e che siano accertate eventuali responsabilità.



Le organizzazioni sindacali hanno inoltre sollecitato la convocazione urgente dell'Osservatorio permanente provinciale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, istituito presso la Prefettura di Caserta, ribadendo la necessità di rafforzare i controlli, gli organici degli enti preposti alla vigilanza e le misure di prevenzione, soprattutto durante le ondate di calore.



Le indagini proseguono per chiarire le circostanze del decesso.