Operaio di 24 anni muore nel cantiere delle Ferrovie

Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto

Tragedia nella notte nel cantiere della stazione ferroviaria di Vairano-Caianello, a Vairano Scalo, in provincia di Caserta. Un giovane operaio di 24 anni, Giancarlo Palomba, dipendente di Rete Ferroviaria Italiana e iscritto alla Filt-Cgil, è deceduto mentre era impegnato nelle attività di manutenzione sulla linea ferroviaria. L'episodio si è verificato durante le operazioni di lavoro all'interno dell'area del cantiere. Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e chiarire le cause della morte. Secondo quanto riportato dall'Ansa, il giovane sarebbe stato colpito da un improvviso malore.La notizia ha suscitato profondo dolore tra i colleghi e all'interno della comunità ferroviaria. La Filt-Cgil Campania e la Filt-Cgil Caserta hanno espresso il proprio cordoglio attraverso una nota firmata dai segretari generali Angelo Lustro e Tommaso Pascarella.«In questo momento di immenso dolore, nel pieno rispetto del lavoro degli organi competenti – hanno dichiarato i rappresentanti sindacali – resteremo in attesa degli accertamenti e delle determinazioni delle autorità preposte, che chiariranno le cause del decesso».«È una tragedia immane che lascia sgomenti e senza parole e colpisce l'intera comunità ferroviaria – prosegue la nota –. Alla sua famiglia, ai suoi affetti più cari, ai colleghi della IS di Vairano e a tutti i lavoratori di RFI giungano il più profondo cordoglio e la più sincera vicinanza della Filt-Cgil Campania, della Filt-Cgil Caserta e di tutti i ferrovieri».Anche RFI, società del Gruppo FS Italiane, ha espresso vicinanza ai familiari del giovane lavoratore. In una nota l'azienda ha comunicato il proprio cordoglio, precisando che il decesso sarebbe avvenuto «a seguito di un improvviso malore accusato al termine del proprio turno di lavoro, nei pressi della stazione di Vairano-Caianello».«L'Azienda è vicina alla famiglia, ai colleghi e a tutte le persone coinvolte in questo momento di grande dolore», si legge nella comunicazione diffusa da RFI.Ora saranno gli accertamenti delle autorità a stabilire l'esatta dinamica della tragedia. Nel frattempo resta il dolore per la scomparsa di un giovane lavoratore, ricordato dai colleghi come parte della grande comunità di persone impegnate quotidianamente nel settore ferroviario.