Nuove opportunità in arrivo con "Punto Scuola" tra formazione, concorsi e graduatorie

riferimento per laureati e diplomati interessati a intraprendere una carriera nel settore scolastico

Si apre uno scenario ricco di opportunità per chi desidera costruire il proprio futuro nel mondo dell’istruzione. “Punto Scuola” del Prof. Leonardo si presenta come un riferimento per laureati e diplomati interessati a intraprendere una carriera nel settore scolastico, offrendo orientamento, formazione e supporto nella gestione delle principali procedure amministrative. L’iniziativa si rivolge sia a docenti e aspiranti insegnanti, sia al personale ATA, con figure professionali che spaziano dall’assistente amministrativo e tecnico fino all’operatore e collaboratore scolastico. Un ventaglio di possibilità che intercetta le esigenze di chi cerca un inserimento stabile nel comparto scuola.



Accanto alle opportunità lavorative, “Punto Scuola” propone anche una serie di servizi formativi, tra cui certificazioni informatiche e linguistiche e corsi professionalizzanti in diversi settori, come pasticceria, pizzeria e ottica. Particolare attenzione è dedicata ai percorsi di abilitazione all’insegnamento, con i crediti formativi 30 CFU e 60 CFU destinati a docenti e ITP.



Sul fronte delle scadenze, si avvicinano appuntamenti importanti: l’apertura delle Graduatorie ATA di terza fascia è prevista per la primavera 2027, mentre le funzioni GPS saranno attive dal 16 luglio 2026 alle ore 14:00 fino al 29 luglio 2026 alla stessa ora. Tra le possibilità previste, anche la scelta fino a 150 istituti per le supplenze. Non manca infine il supporto alla candidatura: il servizio offre consulenza gratuita in sede, assistenza personalizzata nella compilazione delle domande GPS e, su appuntamento, supporto per la domanda NASpI.



Per informazioni e contatti è possibile rivolgersi via WhatsApp al numero 339.7685811, con l’obiettivo dichiarato di accompagnare ogni candidato nella costruzione del proprio percorso professionale nel mondo della scuola.