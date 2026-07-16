Nuove corse Flixbus da Napoli per 14 mete turistiche calabresi

Il potenziamento dei collegamenti consentirà anche ai visitatori provenienti dall'estero e in arrivo a Napoli di proseguire il viaggio

FlixBus rafforza la propria presenza in Calabria in vista della stagione estiva, potenziando collegamenti e frequenze per agevolare gli spostamenti dei residenti e favorire l'arrivo di turisti interessati a scoprire il territorio regionale. Il piano estivo della compagnia punta a rendere più semplice la mobilità da e verso la Calabria, collegando località costiere, centri dell'entroterra e principali snodi del Sud Italia. L'obiettivo dichiarato è duplice: sostenere gli spostamenti quotidiani dei cittadini calabresi e contribuire alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico e culturale della regione.



Parallelamente, FlixBus ha avviato anche un'indagine rivolta ai passeggeri attraverso un questionario dedicato alla qualità delle fermate, con particolare attenzione ai servizi disponibili e agli aspetti legati alla sicurezza. L'iniziativa mira a raccogliere il punto di vista di chi utilizza il servizio, individuando eventuali criticità e possibili interventi per migliorare le infrastrutture dedicate al trasporto.



Tra le principali novità dell'estate c'è il potenziamento dei collegamenti tra la Calabria e l'aeroporto internazionale di Napoli Capodichino, uno degli scali più importanti d'Italia per numero di passeggeri. Per tutta la stagione estiva lo scalo campano sarà collegato quotidianamente, senza necessità di cambi, con numerose località calabresi a forte vocazione turistica.



Saranno raggiungibili direttamente dall'aeroporto ben 14 destinazioni sul territorio regionale, tra cui località balneari come Sibari, Cariati, Corigliano-Rossano, Cirò Marina e Crotone, oltre a centri dell'entroterra come Castrovillari e Mormanno, porta d'accesso al Parco Nazionale del Pollino.



Il potenziamento dei collegamenti consentirà anche ai visitatori provenienti dall'estero e in arrivo a Napoli di proseguire il viaggio verso la Calabria in modo più agevole, raggiungendo non solo le mete turistiche più conosciute ma anche aree meno frequentate e ricche di attrattive naturalistiche.



Aumentano inoltre le corse verso il Cosentino e il Crotonese con partenze da Napoli e Salerno, mentre si consolida la rete dei collegamenti tra la Calabria e gli altri territori strategici del Mezzogiorno.



Particolare attenzione è stata riservata ai collegamenti con la Puglia. Da importanti snodi calabresi come Cosenza, Lamezia Terme e Villa San Giovanni aumentano le possibilità di viaggio verso Bari e vengono introdotti nuovi collegamenti diretti con Brindisi, Lecce e Gallipoli.



Sono inoltre previste tratte stagionali che collegheranno alcune località pugliesi, tra cui Brindisi, Lecce, Gallipoli e Taranto, con destinazioni calabresi come Amendolara, Montegiordano Scalo, Roseto Capo Spulico, Trebisacce e Tarsia, favorendo nuovi flussi turistici verso territori spesso meno conosciuti.



Si rafforzano anche i collegamenti con la Basilicata, con un incremento delle corse verso Matera, Metaponto e Policoro, e quelli con la Sicilia. Messina, Catania, Palermo e Trapani saranno raggiungibili con maggiore frequenza da Cosenza, Lamezia Terme, Sibari e Villa San Giovanni, offrendo nuove opportunità anche a chi dalla Sicilia vuole visitare la Calabria durante l'estate.



Rimangono attive, infine, le principali tratte che collegano la regione con il resto d'Italia. Da Roma, Firenze e Bologna sarà possibile raggiungere città come Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone e Vibo Valentia, ma anche centri più piccoli come Castrovillari, Gioia Tauro e Rosarno.



Con il potenziamento della rete estiva, FlixBus punta quindi ad ampliare la propria capillarità sul territorio calabrese, andando oltre i soli capoluoghi e includendo anche numerosi comuni della provincia, con l'obiettivo di rendere più accessibili le diverse aree della regione.