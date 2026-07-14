Noto imprenditore campano muore in mare

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno avviato tutte le manovre di rianimazione nel tentativo di salvargli la vita

Una tranquilla giornata al mare si è trasformata in una tragedia a Capitello, nel Golfo di Policastro, dove un imprenditore di 72 anni, originario di Montesano sulla Marcellana e molto conosciuto nel Vallo di Diano, ha perso la vita dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava in acqua. L'uomo aveva raggiunto il litorale insieme alla moglie per trascorrere alcune ore di relax. Dopo essere entrato in mare per una nuotata, però, qualcosa è andato storto. Non vedendolo rientrare a riva e preoccupata per la sua assenza, la donna ha immediatamente lanciato l'allarme, chiedendo l'intervento dei bagnini e dei soccorritori presenti in zona.



Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno avviato tutte le manovre di rianimazione nel tentativo di salvargli la vita. Ogni sforzo, tuttavia, si è rivelato inutile. Il 72enne sarebbe stato colpito da un grave malore mentre era in acqua e, nonostante la tempestività dei soccorsi, è deceduto prima di poter essere trasportato in ospedale.



Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto. Dai primi riscontri non sarebbero emersi elementi tali da far ipotizzare cause diverse da quelle naturali, anche se tutti gli aspetti della vicenda saranno valutati dalle autorità competenti.



La notizia della scomparsa del 72enne si è rapidamente diffusa nel Vallo di Diano, dove l'uomo era molto conosciuto e stimato per la sua attività imprenditoriale. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza rivolti alla famiglia, profondamente colpita da una perdita tanto improvvisa quanto dolorosa.



L'ennesimo episodio richiama l'attenzione sull'importanza di prestare la massima prudenza durante la permanenza in mare, soprattutto nelle giornate caratterizzate da temperature elevate, quando il caldo intenso e gli sbalzi termici possono aumentare il rischio di malori, in particolare per le persone più anziane o con patologie pregresse.