Nonno e nipote investiti mentre attraversano

La violenza della collisione ha scaraventato i due uomini sull'asfalto

Una tranquilla serata estiva si è trasformata in pochi istanti in un dramma ad Agropoli, dove due uomini sono rimasti gravemente feriti dopo essere stati investiti da uno scooter mentre attraversavano regolarmente la strada. L'incidente è avvenuto poco dopo le 21 in via della Libertà, una delle arterie più trafficate della città. Le persone coinvolte appartengono alla stessa famiglia. Un uomo di 81 anni, il nipote cinquantenne e la moglie dell'anziano stavano attraversando la carreggiata utilizzando le strisce pedonali quando si è verificato il sinistro. Secondo una prima ricostruzione, un'automobile aveva rallentato fino a fermarsi per consentire ai tre di attraversare in sicurezza.In quel momento, però, uno scooter Vespa condotto da un minorenne residente in zona avrebbe raggiunto il veicolo. L'ipotesi al vaglio degli investigatori è che il giovane, nel tentativo di oltrepassare l'auto ferma o senza accorgersi della presenza dei pedoni, abbia investito in pieno l'81enne e il nipote. La donna è riuscita invece a mettersi in salvo evitando l'impatto per pochi istanti.La violenza della collisione ha scaraventato i due uomini sull'asfalto. La scena è stata notata immediatamente da alcuni automobilisti e dai residenti della zona, che hanno allertato i soccorsi e prestato la prima assistenza ai feriti in attesa dell'arrivo del personale sanitario.La centrale operativa del 118 ha inviato due ambulanze della Croce Rossa Italiana e, vista la gravità della situazione, anche un ulteriore mezzo di emergenza. Dopo essere stati stabilizzati sul posto, i due feriti sono stati trasferiti in ospedale al "San Luca" di Vallo della Lucania.A riportare le lesioni più importanti è stato l'anziano di 81 anni, che avrebbe subito traumi significativi sia per l'urto con il ciclomotore sia per la successiva caduta sul manto stradale. Anche il nipote è rimasto ferito ed è stato ricoverato per gli accertamenti e le cure del caso. Fortunatamente, secondo le informazioni disponibili, nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.I primi ad arrivare sul luogo dell'incidente sono stati i carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio e transitati casualmente lungo via della Libertà. Successivamente i rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Municipale di Agropoli, coordinati dal comandante Maurizio Cauceglia, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e ascoltato il conducente dello scooter, rimasto sul posto dopo l'investimento.L'episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza lungo una delle strade più frequentate della città. Via della Libertà è infatti interessata ogni giorno da un intenso traffico di veicoli e pedoni, favorito dalla presenza di numerose attività commerciali e di importanti strutture pubbliche, tra cui il palazzetto dello sport, il cineteatro e l'area dell'ex Fornace.