Non risponde ai familiari, trovato senza vita in casa

In un primo momento era stata presa in considerazione l'ipotesi di un malore, ma i successivi accertamenti avrebbero escluso questa eventualità

Tragedia a Mercogliano, in provincia di Avellino, dove un uomo di 47 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Acqua delle Noci. A far scattare l'allarme sono stati i familiari, preoccupati perché da diverse ore non riuscivano più a mettersi in contatto con lui. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino che, una volta entrati nell'abitazione, hanno rinvenuto il corpo dell'uomo.

In un primo momento era stata presa in considerazione l'ipotesi di un malore, ma i successivi accertamenti avrebbero escluso questa eventualità. Sulla vicenda sono in corso le verifiche delle autorità competenti. La notizia ha suscitato profondo cordoglio e sconcerto nella comunità di Mercogliano.

