Nascondono la droga nel water, arrestati mamma e figlio

L'atteggiamento della donna ha spinto i carabinieri ad approfondire gli accertamenti, avviando una perquisizione accurata dell'appartamento

Un controllo dei carabinieri si è concluso con l'arresto di una madre e di suo figlio, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è stata condotta dai militari della stazione Napoli Stella, che hanno sequestrato oltre mezzo chilo di hashish e alcune dosi di cocaina. In manette sono finiti una donna di 37 anni, incensurata, e il figlio Michele Cesareo, 18 anni, già noto alle forze dell'ordine. Entrambi sono stati successivamente posti agli arresti domiciliari, dove resteranno a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida.



I militari si sono presentati presso l'abitazione della famiglia per eseguire un controllo. Fin dai primi istanti, però, il comportamento della donna ha destato sospetti: secondo quanto riferito dall'Arma, la 37enne si sarebbe mostrata particolarmente nervosa e agitata durante le operazioni.



L'atteggiamento della donna ha spinto i carabinieri ad approfondire gli accertamenti, avviando una perquisizione accurata dell'appartamento. La ricerca si è concentrata in ogni ambiente dell'abitazione fino ad arrivare al bagno, dove è stata fatta la scoperta.



All'interno del water i militari hanno rinvenuto circa 650 grammi di hashish e circa 3 grammi di cocaina. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna avrebbe tentato di disfarsi della droga pochi istanti prima dell'ingresso dei carabinieri, cercando di occultarla nel sanitario.



Il materiale stupefacente è stato sequestrato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria per i successivi accertamenti tecnici.



Al termine delle attività investigative, per la 37enne e per il figlio è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. Entrambi sono stati accompagnati ai domiciliari, dove rimarranno in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.



L'operazione si inserisce nell'ambito dei controlli che i carabinieri svolgono quotidianamente nei quartieri cittadini per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, attraverso perquisizioni e verifiche mirate nelle aree ritenute maggiormente esposte ai fenomeni della criminalità.