Murale di Maradona, c'è la data della riapertura

Il progetto di riqualificazione punta a rendere l'area più accogliente, sicura e accessibile, trasformandola in uno spazio pubblico destinato alla socialità

Manca ormai poco alla riapertura del Largo dedicato a Diego Armando Maradona nel cuore dei Quartieri Spagnoli. Dopo mesi di lavori di riqualificazione, uno dei luoghi simbolo di Napoli e meta di migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo si prepara a tornare completamente accessibile, proprio nei giorni delle celebrazioni per il Centenario del Calcio Napoli. Gli interventi, avviati nei mesi scorsi, sono ormai nelle fasi finali e, salvo imprevisti, l'area dovrebbe essere restituita alla città entro l'inizio di agosto. La piazzetta di via Emanuele De Deo, conosciuta da tutti come Largo Maradona, era stata chiusa a maggio per consentire il restyling dell'intero spazio.La riapertura arriva in un momento particolarmente significativo per la città. Tra il 31 luglio e il 1° agosto, infatti, Napoli celebrerà i cento anni della sua squadra di calcio e i Quartieri Spagnoli, da sempre cuore pulsante del tifo azzurro, saranno teatro di eventi e iniziative che richiameranno migliaia di appassionati.Il progetto di riqualificazione punta a rendere l'area più accogliente, sicura e accessibile, trasformandola in uno spazio pubblico destinato alla socialità. Pur essendo di proprietà privata, il sito è concesso in uso al Comune di Napoli e continuerà a essere fruibile gratuitamente da cittadini e turisti.Tra le principali novità previste figurano due chioschi di circa 30 metri quadrati, protetti da pergolati che offriranno zone d'ombra ai visitatori. Uno sarà destinato alla vendita di gadget dedicati a Maradona e al Napoli, mentre l'altro sarà utilizzato per la somministrazione da asporto di bevande confezionate.L'intervento comprende inoltre l'eliminazione delle barriere architettoniche, la sistemazione dell'arredo urbano con nuove panchine e un impianto di illuminazione completamente rinnovato, progettato per valorizzare ancora di più il celebre murale dedicato al Pibe de Oro, divenuto negli anni uno dei simboli più fotografati della città.Con la conclusione dei lavori, il Largo tornerà così a essere uno dei punti di riferimento del turismo partenopeo e del popolo azzurro, pronto ad accogliere nuovamente i tantissimi visitatori che ogni giorno scelgono di rendere omaggio alla leggenda di Diego Armando Maradona.