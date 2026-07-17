Muore mentre guida, auto impazzita

Durante il trasferimento in ospedale, il personale sanitario ha proseguito senza sosta le manovre di rianimazione

Tragedia nella mattinata di ieri a Telese Terme, dove un uomo di 66 anni, residente nella Valle Telesina, è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre era alla guida della sua Fiat Punto. L'incidente si è verificato intorno alle 9 lungo via Roma, nei pressi dell'ufficio postale. Secondo una prima ricostruzione, il 66enne avrebbe accusato un malore mentre percorreva la centrale arteria cittadina, perdendo il controllo dell'auto che è finita contro un palo della pubblica illuminazione.



Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, anche con un'ambulanza medicalizzata, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita e ai Vigili del Fuoco, che hanno collaborato nelle operazioni di soccorso.



Le condizioni dell'uomo sono apparse immediatamente gravissime. Durante il trasferimento in ospedale, il personale sanitario ha proseguito senza sosta le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile. Il 66enne è deceduto durante il trasbordo su una seconda ambulanza nei pressi di Torrecuso.



La salma è stata successivamente trasferita al cimitero di Torrecuso.



La vittima, geometra molto conosciuto nella Valle Telesina, lascia una comunità profondamente colpita dalla tragedia.



Secondo i primi accertamenti, all'origine dell'incidente vi sarebbe proprio il malore accusato dall'uomo al volante, mentre l'impatto contro il palo sarebbe stato la conseguenza della perdita di controllo del veicolo. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine