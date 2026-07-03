Muore mentre fa il bagno in mare

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo

Tragedia questa mattina nelle acque di Torre di Mezzo, località balneare del territorio di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, dove un turista di 51 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava in mare. La vittima è Enrico Durasco, originario di Napoli ma residente a Bolzano, che stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Sicilia insieme alla moglie, originaria del Ragusano, e ai familiari. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava facendo il bagno con i due figli quando si sarebbe improvvisamente accasciato in acqua. Uno dei ragazzi, accortosi che il padre non reagiva, ha immediatamente lanciato l'allarme.



Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo. Le manovre di soccorso sono proseguite per oltre mezz'ora, ma ogni tentativo si è rivelato inutile e per il 51enne è stato dichiarato il decesso.



Le forze dell'ordine hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell'accaduto, anche se l'ipotesi prevalente resta quella di un malore improvviso.