Muore davanti alla moglie mentre è in barca

I sanitari hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione, tentando a lungo di salvargli la vita

Tragedia sull'isola di Procida, dove un turista è deceduto dopo aver accusato un improvviso malore al termine di un bagno in mare. L'episodio si è verificato nelle acque antistanti la località di Pozzo Vecchio, una delle zone più frequentate dell'isola durante la stagione estiva. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, un turista proveniente da Roma la cui identità non è stata ancora resa nota, stava trascorrendo la giornata a bordo di un'imbarcazione insieme alla moglie. Dopo essersi tuffato in mare per una nuotata, sarebbe risalito regolarmente sulla barca, ma pochi istanti dopo avrebbe accusato un improvviso malore.



Resisi conto della gravità della situazione, i presenti hanno immediatamente fatto rotta verso il porto turistico di Procida, mentre venivano allertati i soccorsi. Sul molo erano già pronti gli operatori del 118, intervenuti tempestivamente per prestare assistenza al turista.



I sanitari hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione, tentando a lungo di salvargli la vita. Ogni tentativo si è però rivelato vano e il personale medico ha dovuto constatare il decesso dell'uomo.



Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per gli accertamenti previsti in questi casi. Gli investigatori hanno raccolto le testimonianze dei presenti e ricostruito le ultime fasi della vicenda per chiarire le circostanze del decesso.



Dai primi rilievi effettuati non sarebbero emersi elementi riconducibili a responsabilità di terzi. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, la morte sarebbe stata provocata da cause naturali conseguenti al malore accusato dall'uomo subito dopo il bagno.



Non essendo stati riscontrati profili di rilevanza penale, l'autorità giudiziaria ha disposto la restituzione della salma ai familiari, consentendo così l'organizzazione delle esequie.



La tragedia ha profondamente colpito quanti si trovavano sul porto al momento dell'arrivo dell'imbarcazione e la comunità procidana, ancora una volta chiamata a confrontarsi con un drammatico episodio verificatosi durante una giornata di vacanza.