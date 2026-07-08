Mozzarella di traverso, è in rianimazione

Accortasi immediatamente della gravità della situazione, la moglie ha prestato i primi soccorsi

Attimi di paura nel centro storico di Napoli, dove un uomo di 65 anni ha rischiato di perdere la vita dopo essere rimasto soffocato mentre stava cenando con la propria famiglia. L'episodio si è verificato nella serata di domenica, nella zona di via Saverio Correra. Secondo quanto ricostruito, il 65enne, operaio di origine srilankese, stava consumando una cena in casa quando un boccone di mozzarella gli è rimasto bloccato nelle vie respiratorie, impedendogli di respirare.



Accortasi immediatamente della gravità della situazione, la moglie ha prestato i primi soccorsi e lo ha accompagnato d'urgenza all'Ospedale dei Pellegrini, dove il personale sanitario lo ha preso in carico in condizioni critiche.



All'arrivo in pronto soccorso, l'uomo presentava un arresto cardiorespiratorio in corso ed è stato classificato con codice rosso. I medici sono intervenuti tempestivamente, eseguendo le manovre di disostruzione e rimuovendo il boccone di mozzarella attraverso una procedura endoscopica.



Grazie al rapido intervento dell'équipe sanitaria, il paziente è stato stabilizzato, intubato e successivamente trasferito nel reparto di rianimazione, dove continua a essere monitorato.



Il 65enne resta ricoverato in prognosi riservata per motivi precauzionali, ma secondo le informazioni disponibili non sarebbe in pericolo di vita. I medici seguiranno nelle prossime ore l'evoluzione del quadro clinico per verificare il pieno recupero delle sue funzioni respiratorie.



Secondo quanto emerso, il soffocamento sarebbe stato provocato da un bocconcino di mozzarella di circa quattro centimetri di diametro, rimasto incastrato nelle vie digestive e respiratorie.