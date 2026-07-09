Montevergine, strada chiusa per lavori fino a settembre

Il progetto prevede la realizzazione di un muro in cemento armato e la posa in opera di 26 pali di consolidamento

Proseguiranno fino a settembre inoltrato i lavori di messa in sicurezza della strada che conduce a Montevergine, nel territorio di Mercogliano, interessata nei mesi scorsi da una frana che aveva compromesso la viabilità. Il presidente della Provincia di Avellino, Fausto Picone, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere per verificare lo stato di avanzamento dell'intervento di ripristino dell'arteria. La visita ha consentito di fare il punto sulle operazioni in corso e sulle tempistiche previste per la conclusione dei lavori.



Ad accompagnare il presidente della Provincia erano presenti il consigliere provinciale Marino Sarno, i sindaci di Mercogliano e Ospedaletto d'Alpinolo, Vittorio D'Alessio e Luigi Marciano, oltre ai tecnici dell'ente e ai rappresentanti della ditta incaricata dell'intervento.



Il progetto prevede la realizzazione di un muro in cemento armato e la posa in opera di 26 pali di consolidamento, opere necessarie per garantire maggiore stabilità al versante interessato dal dissesto. Secondo il cronoprogramma, le attività richiederanno circa due mesi di lavoro, con la conclusione prevista nel corso di settembre.



L'obiettivo dell'intervento è ripristinare le condizioni di sicurezza della strada e assicurare nuovamente una viabilità efficiente verso il Santuario di Montevergine, importante punto di riferimento religioso e turistico dell'Irpinia.



Durante il sopralluogo sono state analizzate anche le fasi successive del cantiere, con particolare attenzione alla corretta esecuzione delle opere e al rispetto dei tempi programmati per la riapertura e la piena funzionalità del collegamento stradale.