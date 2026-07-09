Molesta e poi picchia due turiste in villa comunale

l'uomo avrebbe reagito con violenza colpendo una delle ragazze con una testata

Momenti di paura nella Villa Comunale di Salerno, dove un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di violenza sessuale e lesioni personali dopo un'aggressione ai danni di un gruppo di giovani turiste straniere. L'episodio si è verificato nella notte, quando l'uomo avrebbe avvicinato tre ragazze all'interno dell'area verde del centro cittadino. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe iniziato a infastidirle e a seguirle, concentrando poi le proprie attenzioni su una delle giovani, da poco maggiorenne.



La ragazza sarebbe stata avvicinata contro la sua volontà: l'uomo avrebbe tentato un approccio fisico, arrivando a baciarla e a compiere atti di natura sessuale nonostante il suo rifiuto e i tentativi di allontanarsi. La situazione è rapidamente degenerata quando le amiche della giovane sono intervenute per difenderla e chiedere che l'aggressione cessasse.



A quel punto, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe reagito con violenza colpendo una delle ragazze con una testata, provocandole ferite al volto.



L'allarme ha fatto scattare l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno insieme ai militari dell'Esercito Italiano impegnati nell'operazione "Strade Sicure".



Il tempestivo intervento ha permesso di bloccare l'uomo e mettere in sicurezza le giovani. Dopo gli accertamenti in commissariato, nei suoi confronti è scattato l'arresto per le ipotesi di reato di violenza sessuale e lesioni personali.



L'uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Salerno, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa delle successive decisioni.



Le turiste, pur profondamente scosse dall'accaduto, non hanno riportato conseguenze fisiche gravi, ad eccezione delle lesioni subite durante l'aggressione. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti.